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15:47, 29 ноября 2023Мир

США заверили Украину в поставках наступательного оружия

Блинкен: союзники обеспечат Киев оборонительным и наступательным вооружением

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Союзники продолжат поставлять Киеву не только оборонительные, но и наступательные вооружения, заверил госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече в Брюсселе. Трансляция пресс-конференции велась на Youtube-канале американского Госдепа.

«Это обязательство сохраняется, отступлений от него нет», — заявил он, подчеркнув, что Украину обеспечат всем необходимым не только для защиты, но и возврата потерянных территорий.

Также Блинкен заявил, что не увидел у союзников по НАТО на встрече глав МИД стран альянса усталости от Украины. Он добавил, что рассчитывает на одобрение американским Конгрессом дополнительного финансирования республики.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Украину и Североатлантический альянс готовиться к трудным боям. Он подчеркнул, что Россию не стоит недооценивать.

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      Варвара Кошечкина
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