Столтенберг призвал Украину и НАТО готовиться к трудным боям

Столтенберг: Украине и НАТО надо готовиться к трудным боям против России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Украину и Североатлантический альянс готовиться к трудным боям. Трансляция пресс-конференции велась на странице организации в соцсети X.

«Мы должны готовиться к долгим и трудным боям, чтобы отбросить русских», — заявил он, подчеркнув, что Россию не стоит недооценивать.

Ранее командующий многонациональным Северо-восточным корпусом НАТО генерал-лейтенант Юрген-Иоахим фон Зандрарт заявил, что Российскую армию нельзя назвать слабой. По его словам, у армии России иной подход к операциям, а также к командованию и контролю.

28 ноября глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал не втягивать НАТО в войну с Россией, подчеркнув, что необходимо сделать все возможное, чтобы предотвратить подобное развитие событие.