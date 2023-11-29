В НАТО высказались о силе Российской армии

Глава корпуса НАТО заявил, что не может назвать армию России слабой

Российскую армию нельзя назвать слабой. О Вооруженных силах России высказался командующий многонациональным Северо-восточным корпусом НАТО, генерал-лейтенант Юрген-Иоахим фон Зандрарт, передает РИА Новости.

«Мы видели достаточно традиционный подход с сильным упором на артиллерию и высокой концентрацией наземных сил. С нашей точки зрения, это не говорит о том, что российская армия слаба, а скорее о том, что у нее иной подход к операциям, а также к командованию и контролю», — заявил он.

По его словам, это объединение, которое учится с сильным желанием выйти победителем. Отмечается, что генерал-лейтенант ответил на вопрос о действиях российской армии в ходе украинского конфликта.