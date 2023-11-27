На Украине допустили обсуждение условий завершения конфликта

Ступак: нужно обсудить завершение конфликта без выхода на границы 1991 года

Украине сложно завершить конфликт с Россией с выходом на границы республики 1991 года. Об этом советник комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Иван Ступак высказался в интервью американскому изданию Newsweek.

Он заявил о необходимости обсуждения иных вариантов завершения конфликта на Украине, допустив существование «золотой середины». «Возможно, это знак для нас, для украинцев, что нужно обсудить еще другие варианты того, как остановить войну, а не только выход на границы 1991 года — сейчас этого очень сложно достичь», — сказал Ступак.

При этом советник комитета украинского парламента указал на проблему в виде отсутствия доверия между сторонами конфликта.