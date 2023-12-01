В США назвали Украине условие для получения финансовой помощи

AC: Конгресс США может не одобрить помощь Украине даже в начале 2024 года

Украина рискует остаться без дополнительной помощи со стороны США, если ее финансирование будет рассматриваться отдельно от поддержки Израиля. Об этом сообщил журнал American Conservative.

Издание считает маловероятным, что Конгресс согласует выделение средств для Киева в конце этого года или в начале следующего. В статье также говорится о готовности республиканцев «разорвать на клочки» законопроект об объединении помощи Украине и Израилю.

В частности, конгрессмен Майк Ли раскритиковал американскую администрацию, которая, по его словам, не уделяет должного внимания национальной безопасности страны, но при этом хочет «выписывать солидный чек Украине».