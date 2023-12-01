В США заявили о предстоящем выборе из-за России

Russia Matters: российские успехи вынудят США пойти на мир на Украине

Вашингтон согласится на мир с Россией, если ситуация на Украине не изменится в пользу Киева. Об этом заявил директор программы «Евразия» американского Института Куинси Анатоль Ливен в колонке для портала Russia Matters.

«США в итоге столкнутся с выбором между мирным соглашением и прямым вмешательством на стороне Украины, которое явно отвергают [президент США] Джо Байден и большинство американских политиков», — считает эксперт. По его мнению, на фоне провала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) американская администрация начала осознавать, что победа Киева «крайне маловероятна и что в какой-то момент понадобятся переговоры». Ливен также добавил, что время не на стороне Украины.

В то же время эксперт признал, что Киеву будет чрезвычайно трудно согласиться на переговоры с Москвой, особенно после того, как власти «так часто и так публично заявляли, что компромиссный мир неприемлем». На такой шаг украинские власти могут пойти либо под давлением Вашингтона, либо в случае серьезного военного поражения, добавил Ливен.

Ранее профессор Чикагского университета, Джон Миршаймер заявил, что США могут вынудить Украину начать мирные переговоры, так как вследствие конфликта Израиля и ХАМАС страны Запада снизили интерес к украинской повестке.