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23:40, 2 декабря 2023Мир

Пентагон заявил о планах помешать России победить в конфликте на Украине

Глава Пентагона Остин: США не допустят победы России в конфликте на Украине
Ллойд Остин

Ллойд Остин. Фото: Volodymyr Tarasov / Global Look Press

Соединенные Штаты не допустят победы России в конфликте на Украине и нацелены помогать Киеву поставками военной помощи, об этом заявил шеф Пентагона Ллойд Остин, пишет РИА Новости.

Как уточнил министр, Вашингтон не позволит победить России в украинском конфликте, а палестинскому движению ХАМАС — в конфликте против Израиля. «Мы также не позволим нашим врагам разделить или ослабить нас», — заявил он о планах.

Глава Пентагона добавил, что США способны выполнять свои обязательства перед союзниками и направлять помощь и Израилю, и Украине. Он считает, что специальная военная операция (СВО) России является «вызовом для союзников по НАТО». «Мы не можем позволить себе остаться в стороне», — высказался он.

Ранее Остин, оценивая возможность Вооруженных сил Украины (ВСУ) вести боевые действия в зимний период, отметил, что у них есть все необходимые ресурсы для этого.

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      Марина Совина
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