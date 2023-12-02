Пентагон заявил о планах помешать России победить в конфликте на Украине

Глава Пентагона Остин: США не допустят победы России в конфликте на Украине

Соединенные Штаты не допустят победы России в конфликте на Украине и нацелены помогать Киеву поставками военной помощи, об этом заявил шеф Пентагона Ллойд Остин, пишет РИА Новости.

Как уточнил министр, Вашингтон не позволит победить России в украинском конфликте, а палестинскому движению ХАМАС — в конфликте против Израиля. «Мы также не позволим нашим врагам разделить или ослабить нас», — заявил он о планах.

Глава Пентагона добавил, что США способны выполнять свои обязательства перед союзниками и направлять помощь и Израилю, и Украине. Он считает, что специальная военная операция (СВО) России является «вызовом для союзников по НАТО». «Мы не можем позволить себе остаться в стороне», — высказался он.

Ранее Остин, оценивая возможность Вооруженных сил Украины (ВСУ) вести боевые действия в зимний период, отметил, что у них есть все необходимые ресурсы для этого.