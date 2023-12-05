Арестович: конфликт на Украине можно закончить только переговорами Запада и РФ

Закончить конфликт на Украине можно только глобальными переговорами между Западом и Россией и установлением новых правил игры в Европе. Об этом заявил бывший советник офиса президента республики Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), его слова приводит украинское издание «Страна.ua».

По его словам, присоединение к НАТО ничем не поможет Украине, поскольку текущий формат организации демонстрирует свою практическую неэффективность, являясь пережитком сложившейся после Второй мировой войны и ныне не существующей ялтинско-потсдамской системы международных отношений. «Нужно садиться за очень серьезный разговор о том, каковы реальные интересы сторон и причины конфликтов, и строить систему заново», — сказал он.