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16:20, 5 декабря 2023Бывший СССР

Арестович назвал единственный способ закончить конфликт на Украине

Арестович: конфликт на Украине можно закончить только переговорами Запада и РФ

Фото: Evgen Kotenko / Globallookpress.com

Закончить конфликт на Украине можно только глобальными переговорами между Западом и Россией и установлением новых правил игры в Европе. Об этом заявил бывший советник офиса президента республики Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), его слова приводит украинское издание «Страна.ua».

По его словам, присоединение к НАТО ничем не поможет Украине, поскольку текущий формат организации демонстрирует свою практическую неэффективность, являясь пережитком сложившейся после Второй мировой войны и ныне не существующей ялтинско-потсдамской системы международных отношений. «Нужно садиться за очень серьезный разговор о том, каковы реальные интересы сторон и причины конфликтов, и строить систему заново», — сказал он.

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      Георгий Нестеров
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