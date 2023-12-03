Арестович предложил разрешить противоречия на Украине «условным Майданом»

Арестович: противоречия на Украине можно разрешить «условным Майданом»

Накопившиеся за последние годы противоречия на Украине можно было бы разрешить, устроив, в частности, «условный Майдан». С таким предложением в своем Telegram-канале выступил экс-советник главы офиса президента страны Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Сумма противоречий, которые накопились за время войны и до нее, может разрешиться только экстраординарным путем», — заявил он.

По мнению Арестовича, такими путями могут быть военный переворот, «условный Майдан», изменение позиции центральной власти или выборы.

Политик уверен, что действующая на Украине власть утрачивает свою легитимность, а страна нуждается в непопулярных решениях. «В военное время это несет прямую опасность как для государства, так и для всех нас», — заключил он.

В ноябре Арестович сообщил, что 4,5 миллиона украинцев избегают постановки на воинский учет, а в частях от 30 до 70 процентов отказников.