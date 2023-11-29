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22:02, 29 ноября 2023Бывший СССР

Арестович рассказал об избегающих воинского учета миллионах украинцев

Экс-советник Арестович заявил, что 4,5 млн украинцев избегают воинского учета
Алексей Арестович.

Алексей Арестович.. Фото: Evgen Kotenkoukrinform / Globallookpress.com

Экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что 4,5 миллиона украинцев избегают постановки на воинский учет, а в частях от 30 до 70 процентов отказников. Его слова приводит издание «Страна.ua».

Политик отметил, что в настоящее время Киев готовит ряд «нелегких решений в сфере мобилизации», в том числе меры по привлечению на фронт более молодых граждан, однако при недостаточном количестве западных вооружений это приведет к росту потерь.

Арестович подчеркнул, что в случае снижения планки призывного возраста украинцы будут останавливать российских военных «автоматами и собственными телами». Он заключил, что перспективы таких решений крайне непопулярны для политического руководства страны.

Ранее экс-советник признался, что лгал украинцам о том, что Вооруженные силы страны смогут одержать быструю победу над Россией. Он объяснил, что такая иллюзия была нужна, чтобы выжить.

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      Марина Совина
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