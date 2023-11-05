Арестович заявил о лжи украинцам про быструю победу над Россией. Поможет ли ему это признание выиграть выборы?

Арестович признался во лжи украинцам о быстрой победе над Россией

Экс-советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) признался, что лгал украинцам о том, что Вооруженные силы страны (ВСУ) смогут одержать быструю победу над Россией. Он объяснил в своем Telegram-канале, что такая иллюзия была нужна, чтобы выжить.

Значительная доля ответственности за веру рядового гражданина в нашу быструю и красивую победу лежит на мне лично. Но зато я не бегаю от этой ответственности. Я создал иллюзию в то время, чтобы мы выжили. Сегодня я ее разрушаю, чтобы мы выжили дальше Алексей Арестович Экс-советник офиса президента Украины Владимира Зеленского

Бывший советник офиса украинского президента добавил, что еще через год «успешной» политики Киева страна может навсегда забыть о членстве в НАТО.

Речь будет идти только о неких "…гарантиях без вступления". А еще через год — не будет и этого. Будут очередные Минские соглашения — под новым названием Алексей Арестович Экс-советник офиса президента Украины Владимира Зеленского

Арестович баллотируется на выборы президента Украины 2024 года

2 ноября стало известно, что Арестович захотел баллотироваться в президенты Украины на будущих выборах.

Да, буду выдвигаться Алексей Арестович Экс-советник офиса президента Украины Владимира Зеленского

Кроме того, экс-чиновник подтвердил, что недавно обнародованные им предложения провести реформы в политической, военной, экономической и других сферах являются его предвыборной программой, которую должны доработать специалисты. Как отметил Арестович, он опубликовал ее для начала дискуссии. По его словам, мнения, советы и критика приветствуются.

Также политик показал свою политическую программу из 14 пунктов для Украины.

В программе экс-чиновника содержится предложение о введении чрезвычайного положения в экономике, энергетике и финансах, а также проведении аудита республики. Он считает необходимым реформировать Налоговый и Таможенный кодексы.

В вопросе вступления в НАТО Арестович предложил присоединиться к альянсу, обязуясь выйти на границы 1991 года не военным, а политическим путем. «На фронте становимся в стратегическую оборону. Меняем кадровую политику в Силах обороны на человекоцентрическую: больше жизней сберечь, больше специалистов вырастить. Меняем систему мобилизации», — заявил он.

Положение Арестовича

3 ноября глава Совета безопасности и обороны республики Алексей Данилов заявил, что служба безопасности Украины (СБУ) уже занимается бывшим советником офиса президента Зеленского.

Я не знаю, с какого перепугу он с цепи сорвался и начал махать крыльями. СБУ должна очень внимательно это все отрабатывать. Поверьте, пройдет время, и мы с вами многое увидим Алексей Данилов Глава Совета безопасности и обороны Украины

Политолог, кандидат политических наук Станислав Бышок рассказал, что у Арестовича есть большие шансы выдвинуться на пост президента республики.

У Алексея Арестовича достаточно большие политические амбиции, отметил политолог. Он умеет общаться с народом, и большая часть его опыта связана именно с этим.

Как коммуникатор он очень профессиональный. Если вы коммуницируете с большим количеством людей в разных проектах, то максимальный уровень коммуникации — это президент страны. В этом случае его амбициозность и интеллектуальная смелость никогда не вызывала сомнений Станислав Бышок Политолог

Бышок напомнил, что «Зеленский выступал как кандидат мира — молодой, не запятнанный коррупцией». А Арестович, по его мнению, обладает теми же качествами — «хорошо говорит и тоже более-менее заметен».