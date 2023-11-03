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16:56, 3 ноября 2023Бывший СССР

В Совбезе Украины анонсировали проблемы с СБУ у Арестовича

Глава Совбеза Украины Данилов: СБУ уже занимается Арестовичем
СюжетПенсионная реформа:

Фото: Evgen Kotenko / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Служба безопасности Украины (СБУ) уже занимается бывшим советником офиса президента Зеленского Алексеем Арестовичем (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом заявил глава Совета безопасности и обороны республики Алексей Данилов в интервью изданию Liga.net.

«Я не знаю, с какого перепугу он с цепи сорвался и начал махать крыльями. СБУ должна очень внимательно это все отрабатывать. Поверьте, пройдет время, и мы с вами многое увидим», — заявил Данилов, отвечая на вопрос журналиста о возможном политическом проекте, который может возглавить Арестович.

Ранее Арестович заявил о готовности баллотироваться в президенты Украины и презентовал свою политическую программу.

Политик предложил ввести чрезвычайное положение в экономике и финансах, провести аудит в республике. Кроме того, он считает, что нужно пересмотреть Налоговый и Таможенный кодексы, провести пенсионную, судебную и образовательную реформы, а также реформу МВД.

В вопросе вступления в НАТО Арестович предложил присоединиться к альянсу, обязуясь выйти на границы 1991 года не военным, а политическим путем. «На фронте становимся в стратегическую оборону. Меняем кадровую политику в Силах обороны на человекоцентрическую: больше жизней сберечь, больше специалистов вырастить. Меняем систему мобилизации», — заявил он.

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      Александр Слабиев
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