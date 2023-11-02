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20:32, 2 ноября 2023Бывший СССР

Политолог высказался о шансах Арестовича выдвинуться на пост президента Украины

Политолог Бышок: у Арестовича есть шанс выдвинуться на пост президента Украины

Фото: Evgen Kotenko / Globallookpress.com

У бывшего советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) есть большие шансы выдвинуться на пост президента республики. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал политолог, кандидат политических наук Станислав Бышок.

У Арестовича есть шансы попасть в список кандидатов на выборах главы Украины

«Когда-нибудь выборы будут. Не факт, что они будут в срок. Тем не менее Украина — это государство, где привыкли выбирать президента или не выбирать. Вообще один из критериев демократии — это потеря власти на выборах. Украинские власти не раз теряли власть на выборах. Последний раз это было с [бывшим украинским лидером Петром] Порошенко. С точки зрения возможности, я не вижу преград [для Арестовича]», — сказал он.

В то же время политик наиболее популярен за пределами Украины, чем внутри нее, отметил Бышок. Возможность участия еще не означает для него победу, поскольку конкуренция будет серьезной, считает политолог.

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Политическая программа Арестовича схожа с тезисами раннего Зеленского

У Алексея Арестовича достаточно большие политические амбиции, отметил политолог. Он умеет общаться с народом, и большая часть его опыта связана именно с этим.

Как коммуникатор он очень профессиональный. Если вы коммуницируете с большим количеством людей в разных проектах, то максимальный уровень коммуникации — это президент страны. В этом случае его амбициозность и интеллектуальная смелость никогда не вызывала сомнений

Станислав Бышокполитолог

«Арестович занимает ту нишу, которую занимал ранний [Владимир] Зеленский. Зеленский критиковал Порошенко за то, что тот не может навести порядок и мир в Донбассе. Зеленский выступал как кандидат мира — молодой, не запятнанный коррупцией, какими-то связями с предыдущим режимом и олигархами, чего много на Украине. А ведь Арестович чем-то похож на него — тоже молодой, активный в социальной сфере, хорошо говорит и тоже более-менее заметен», — заключил Станислав Бышок.

Арестович планирует строить политическую карьеру

Как сообщило агентство «Интерфакс-Украина», Алексей Арестович решил баллотироваться в президенты республики. «Да, буду выдвигаться», — сказал он.

1 ноября он опубликовал свою политическую программу для страны из 14 пунктов. Политик предложил ввести чрезвычайное положение в экономике и финансах, провести аудит в республике. Кроме того, он считает, что нужно пересмотреть Налоговый и Таможенный кодексы, провести пенсионную, судебную и образовательную реформы, а также реформу МВД.

В вопросе вступления в НАТО Арестович предложил присоединиться к альянсу, обязуясь выйти на границы 1991 года не военным, а политическим путем. «На фронте становимся в стратегическую оборону. Меняем кадровую политику в Силах обороны на человекоцентрическую: больше жизней сберечь, больше специалистов вырастить. Меняем систему мобилизации», — сказал он.

Из-за военных действий на территории Украины, согласно действующему законодательству страны, голосование невозможно — запланированные президентские выборы весной 2024 года должны быть перенесены.

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      Варвара Кошечкина
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