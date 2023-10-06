Всех украинцев призвали быть готовыми отправиться на фронт. Каким будет усиление мобилизации на Украине?

На Украине всех мужчин призвали готовиться к службе в ВСУ и отправке на фронт

Каждый украинец должен быть готов пройти службу в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) и отправиться на фронт, заявил представитель военкомата Полтавской области Роман Истомин.

Я сказал бы так: каждый мужчина уже должен понять, что ему, скорее всего, придется защищать родину с оружием в руках Роман Истомин представитель военкомата Полтавской области

Украина испытывает трудности с пополнением войск, протяженность линии фронта и продолжение контрнаступления требует большой численности войск. Указ Владимира Зеленского о проведении мобилизации действует на Украине с начала 2022 года, но Киев не может добиться результатов на поле боя. Поэтому все чаще звучат предложения усилить мобилизацию.

Recruits of the Offensive Guard assault brigade attend a combat training, amid Russia's attack on Ukraine, in Kharkiv, Ukraine June 1, 2023. Фото: Reuters

Уклонение от мобилизации

Военнообязанным украинцам через даркнет предлагают приобрести свидетельства о регистрации смерти, чтобы избежать мобилизации. Документ обещают включить во все существующие базы, и, в особых случаях, возможно проведение фиктивных похорон.

«Делаем полный комплект для получения вами компенсации от государства за убитого родственника! Тем самым вы можете не идти на войну и получить деньги. Стоимость услуги: 10 тысяч долларов», — указано в объявлении.

Национальная полиция Украины отчиталась, что в ходе обысков военно-врачебных и медико-социальных комиссий по всей стране выявили 7,5 тысячи фиктивных дел военнообязанных и изъяли 35 тысяч личных дел.

Проблему уклонения от службы признают на фронте. Так, боец ВСУ в разговоре с изданием Le Figaro рассказал, что молодые люди на Украине готовы любыми способами избежать мобилизации, даже «заклеймить себя предателями», только бы не ехать воевать.

Военный признался, что сам дезертировал после того, как посмотрел на происходящее на фронте. Он также рассказал историю знакомого, который заплатил 5000 долларов за то, чтобы сбежать из страны и попасть в Венгрию.

Young officers of the Military Institute of Taras Shevchenko National University attend a graduation ceremony, amid Russia's attack on Ukraine, in Kyiv, Ukraine June 23, 2023 . Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Акцент на молодежь

Не так давно о необходимости усиления мобилизации на Украине рассказал бывший министр обороны Великобритании Бэн Уоллес. По его словам, Киеву следует активнее призывать на службу молодежь, чтобы не допускать снижения темпа контрнаступления.

Точно так же, как это сделала Великобритания в 1939 и 1941 годах, возможно, пришло время переоценить масштабы мобилизации на Украине Бэн Уоллес бывший министр обороны Великобритании

Ученый-международник из университета Квинс в Великобритании Александр Титов пришел к аналогичному выводу о том, что призыв на Украине придется увеличивать. Он заявил, что лето обернулось стратегическим поражением ВСУ и Киеву придется мобилизовать еще больше солдат.

Украинские власти прислушиваются к рекомендациям и совершенствуют систему призыва. В Верховную Раду внесли законопроект о создании электронного реестра военнообязанных. Данные о гражданине будут поступать в реестр из Налоговой службы, Минздрава, Минюста, МВД, ЦИК и других ведомств. Полный доступ к данным получит Министерство обороны Украины.

Привлечение к воинской службе совершенствуют не только средствами контроля. Украинские депутаты предложили привлекать к участию в боевых действиях молодежь, гарантируя им оплату обучения за государственный счет.

Servicemen of Ukraine's 3rd Separate Assault Brigade prepare to conduct a reconnaissance mission, amid Russia's attack on Ukraine, near Bakhmut, Ukraine September 7, 2023. Фото: Reuters

Перспективы мобилизации

О необходимости мобилизации заявил секретарь комитета Верховной Рады по обороне Роман Костенко. Он сказал, что государству придется усилить мобилизационные мероприятия, чтобы реагировать на количество сил и средств у российских войск.

Кроме того, Киев пытается найти юридические механизмы для возвращения и наказания военнообязанных, которые незаконно выехали за рубеж. Об этом рассказал глава МВД Украины Игорь Клименко. Новые нормы, по его словам, должны обеспечить и моральную, и юридическую справедливость.

Бывший советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) назвал проблему мобилизации вопросом жизни и смерти и призвал не строить иллюзий. По его словам, против скрывающихся от мобилизации будут применять все более жесткие методы.

Думаю, что работодателей будут ограничивать в приеме на работу людей, не состоящих на учете в военкомате, будет налажен учет, и придется идти многим, если не всем Алексей Арестович бывший советник главы офиса Зеленского

Военный эксперт Василий Дандыкин прогнозирует, что Киев намерен провести мобилизацию, чтобы собрать к весне до 500 тысяч человек. Он добавил, что до весны активность украинской армии снизится и противник будет наносить удары с помощью поставляемого Западом оружия.