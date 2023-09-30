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05:22, 30 сентября 2023Мир

В Британии предрекли усиление мобилизации на Украине

Ученый Титов предрек усиление мобилизации на Украине из-за провала наступления

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Ученый-международник из университета Квинс в Белфасте Александр Титов заявил, что из-за полного провала наступления на Украине ожидается усиление мобилизации. Об этом он написал в своей статье для Conversation.

По его словам, лето обернулось стратегическим поражением Вооруженных сил Украины (ВСУ) и НАТО, «которые попытались закончить войну силовым путем».

Эксперт добавил, что Киеву придется мобилизовать еще больше солдат и получать современные вооружения в огромных количествах. Он подчеркнул, что Украина финансово и военно полностью зависит от внешней поддержки. По его мнению, Киев с трудом сможет поддерживать текущий уровень своих усилий на фронте.

Ранее секретарь комитета Верховной Рады по обороне Роман Костенко допустил, что Украине придется усилить мобилизационные мероприятия, чтобы реагировать на количество сил и средств у российских войск. По его словам, данная мера необходима из-за наращивания Россией боевых ресурсов.

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    Марина Совина
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