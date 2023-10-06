Украинцам предложили свидетельства о смерти во избежание мобилизации

РИА: украинцы покупают в даркнете свидетельства о смерти, чтобы не служить в ВСУ

Украинцам предлагают купить свидетельства о регистрации смерти через даркнет, чтобы избежать мобилизации и не служить в рядах Вооруженных сил страны (ВСУ). Об этом рассказал корреспондент РИА Новости, который обнаружил подобные объявления.

В услугу входит якобы официальное свидетельство о смерти, включение документа во все существующие базы и, при необходимости, организация фальшивых похорон.

«Делаем полный комплект для получения вами компенсации от государства за убитого родственника! Тем самым вы можете не идти на войну и получить деньги. Стоимость услуги: 10 тысяч долларов», — указано в объявлении.

Ранее постпред России в ООН Василий Небензя заявил, что большинство украинцев понимают, что настоящая угроза для них исходит от «преступной политики» Зеленского. По его словам, повальную мобилизацию уже давно называют в республике «могилизацией», и население не хочет отправляться на фронт.