Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:49, 6 октября 2023Бывший СССР

Украинцам предложили свидетельства о смерти во избежание мобилизации

РИА: украинцы покупают в даркнете свидетельства о смерти, чтобы не служить в ВСУ

Фото: Thomas Peter / Reuters

Украинцам предлагают купить свидетельства о регистрации смерти через даркнет, чтобы избежать мобилизации и не служить в рядах Вооруженных сил страны (ВСУ). Об этом рассказал корреспондент РИА Новости, который обнаружил подобные объявления.

В услугу входит якобы официальное свидетельство о смерти, включение документа во все существующие базы и, при необходимости, организация фальшивых похорон.

«Делаем полный комплект для получения вами компенсации от государства за убитого родственника! Тем самым вы можете не идти на войну и получить деньги. Стоимость услуги: 10 тысяч долларов», — указано в объявлении.

Ранее постпред России в ООН Василий Небензя заявил, что большинство украинцев понимают, что настоящая угроза для них исходит от «преступной политики» Зеленского. По его словам, повальную мобилизацию уже давно называют в республике «могилизацией», и население не хочет отправляться на фронт.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
    Александра Синицына
    Обсудить
    Последние новости

    Глава Евросовета и председатель Еврокомиссии повздорили из-за Киева. Как украинский конфликт продолжает раскалывать ЕС?

    В российском регионе более 120 детей отравились водой из-под крана

    Украинцам предложили свидетельства о смерти во избежание мобилизации

    В США предупредили Украину о тревожном сигнале из Вашингтона

    Россиянка описала жизнь в дешевом ЖК в Таиланде фразой «боже, какая красота»

    Украине предрекли зиму хуже предыдущей

    Теща рэпера Басты рассказала об отношениях со своим зятем

    Жителей Московского региона предупредили о возможной гололедице

    Латексные штаны лопнули на Ким Кардашьян во время конференции

    В Харькове произошел взрыв

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости