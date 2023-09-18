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18:29, 18 сентября 2023Бывший СССР

В Верховной Раде предложили создать электронный реестр военнообязанных

«Страна.ua»: в Раду внесли законопроект об электронном реестре военнообязанных

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

В Верховную Раду внесли законопроект о создании электронного реестра военнообязанных, предложение подготовили депутаты от «Слуги народа» и «Европейской солидарности». Об этом пишет «Страна.ua».

Данные в реестр будут поступать из Налоговой службы, Минздрава, Минюста, МВД, ЦИК, Государственной миграционной службы и других ведомств. Министерство обороны получит полный доступ к этим данным.

В реестре будут содержаться контактные данные военнообязанного, информация о состоянии здоровья и его занятости. Издание предположило, что с помощью реестра в перспективе будут рассылать повестки.

Ранее стало известно, что с февраля 2022 года на Украине возбудили более 7000 уголовных дел об уклонении от призыва. Чаще всего избежать мобилизации пытались жители Закарпатской, Днепропетровской и Николаевской областей.

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    Александр Слабиев
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