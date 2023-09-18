На Украине назвали количество уголовных дел за уклонение от призыва

Vesti: на Украине возбудили более 7 тысяч уголовных дел об уклонении от призыва

С февраля 2022 года на Украине возбудили более 7000 уголовных дел об уклонении от призыва, чаще всего избежать мобилизации пытаются жители Закарпатья, Днепропетровской и Николаевской областей. Об этом сообщил украинский сайт Vesti.

Наибольшее количество дел — 902 — открыли в Закарпатской области. В Днепропетровской области — 628, Николаевской — 518, Львовской – 514 и Волынской — 439 дел. Также в рейтинг попали Винницкая, Черновицкая, Харьковская, Ровенская и Тернопольская области.

О подозрениях в уклонении от призыва объявили 1885 украинцам. Больше всего уклоняются жители Закарпатской области — 320 человек, Волынской области — 180 человек и Львовской области — 152 человек. В суды отправили 1756 обвинительных актов.

Ранее стало известно, что в Молдавии полиция задержала 11 украинских уклонистов. Они пытались незаконно перейти границу.