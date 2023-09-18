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16:47, 18 сентября 2023Бывший СССР

В Молдавии задержали 11 украинских уклонистов

Пограничная полиция Молдавии: на границе задержаны 11 украинских уклонистов

Фото: Jens Schlueter / Reuters

Пограничная полиция Молдавии задержала 11 украинских уклонистов, которые пытались сбежать за границу, один из задержанных оказался проводником. Об этом сообщило силовое ведомство.

Мобильный пограничный патруль задержал группу мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу в районе населенного пункта Бесарабка. Их удалось задержать благодаря использованию прибора ночного видения.

Также сообщается, что один из задержанных украинцев — 24-летний мужчина — был проводником группы. За свои услуги он получил 40 тысяч евро.

Если задержанных признают виновными в нарушении границы, то им грозит уголовный срок.

Ранее в Одесской области украинские пограничники задержали уклонистов, которые пытались сбежать из страны. Их заставили слушать национальный гимн, а также покаяться у священника.

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    Александр Слабиев
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