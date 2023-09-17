Пойманных украинских уклонистов заставили слушать гимн и проповедь священника

Украинские пограничники задержали пытавшихся сбежать из страны уклонистов. Об этом в воскресенье, 17 сентября, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

По данным украинских силовиков, 18 мужчин призывного возраста заплатили нелегальным перевозчикам по пять тысяч долларов, чтобы те перевезли их в Молдову в прицепах с зерном. Схваченных в Одесской области беглецов заставили покаяться у священника и прослушать его проповедь и гимн Украины, после чего всех отправили в военкомат.

15 сентября сообщалось, что на Украине благотворительный фонд имени Бандеры обвинили в помощи уклонистам