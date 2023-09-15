На Украине фонд имени Бандеры обвинили в помощи уклонистам

NGL.media: фонд имени Бандеры помогал уклонистам с Украины покинуть страну

«Благотворительный фонд Бандеры» помогал уклонистам с Украины уехать за рубеж. Об этом сообщает антикоррупционный центр NGL.media.

В расследовании говорится, что при содействии фонда имени Степана Бандеры страну покинули почти 40 человек из Львовской области.

Также, по данным центра, с начала специальной военной операции Украину покинули около 19 тысяч украинцев, воспользовавшись лазейкой в системе «Шлях», созданной для волонтеров и дальнобойщиков.

Ранее представитель Министерства юстиции Чехии Владимир Ржепка сообщил, что республика не будет экстрадировать на Украину уклоняющихся от службы в армии граждан страны. Он сослался на европейскую конвенцию, исключающую экстрадицию за уклонение от службы или дезертирство.