Чехия отказалась экстрадировать уклонистов на Украину

Чехия не будет экстрадировать на Украину уклоняющихся от службы в армии

Чехия не будет экстрадировать на Украину уклоняющихся от службы в армии граждан страны. Это связано с европейской конвенцией, исключающей экстрадицию за военные преступления, в том числе уклонение от службы или дезертирство. Об этом сообщил официальный представитель чешского Минюста Владимир Ржепка, его цитирует Idnes.

Он добавил, что в каждом конкретном случае это будет зависеть от причины, по которой украинские органы будут запрашивать у Чехии выдачу гражданина своей страны. Уточняется, что экстрадиция может состояться, если человек мог, к примеру, подделать документы об освобождении от военной службы или получить их за взятку.

В генпрокуратуре Чехии сообщили, что Киев пока не обращался к ним по поводу выдачи граждан призывного возраста и уклоняющихся от службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ).

Ранее в Австрии отказались депортировать из страны военнообязанных украинцев. При этом в начале сентября стало известно, что Польша начала выдавать Киеву мужчин призывного возраста, покинувших Украину. Отмечается, что были переданы граждане, которые занимались переправкой нелегальных мигрантов из Белоруссии в Евросоюз.

