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17:09, 7 сентября 2023Мир

В Австрии отказались депортировать военнообязанных украинцев

Exxpress: Австрия не станет выдавать Киеву мужчин призывного возраста

Фото: Michal Dyjuk / AP

В МВД Австрии отказались депортировать из страны военнообязанных украинцев. Об этом заявил представитель министерства внутренних дел порталу Exxpress.

Ранее появилась информация о том, что Варшава начала выдавать Киеву украинцев военнообязанного возраста, которые приехали в Польшу. Как пишет, Rzeczpospolita выдача уклонистов — трудоемкий процесс.

«Это было бы массовым посягательством на нашу государственность, мы бы никогда этого не сделали», — заявили на это в австрийском МВД.

Там пообещали, что даже если в Вену поступит официальный запрос на депортацию уклонистов, то его проигнорируют. «Это было бы попыткой вмешательства в нашу систему предоставления убежища и в нашу государственность, Австрия не может пойти на это», — сообщили там.

В свою очередь, в Германии не получали запрос о выдаче военнообязанных граждан Украине. В Берлине отметили, что все украинцы в Европейском союзе имеют статус беженцев.

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    Александр Слабиев
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