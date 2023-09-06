Германия прокомментировала запрос о выдаче военнообязанных Украине

МВД ФРГ: Германия не получала запрос о выдаче военнообязанных Украине

Германия не получала запрос о выдаче военнообязанных граждан Украине, все украинцы в Европейском союзе имеют статус беженцев. Об этом заявил официальный представитель МВД ФРГ Максимилиан Каль, сообщает РИА Новости.

«Нам неизвестно о таком запросе украинского правительства. Мы можем лишь указать на то, что все беженцы имеют единый, закрепленный в законе ЕС статус защиты», — сказал он.

Ранее стало известно, что Польша начала выдавать Киеву мужчин призывного возраста, покинувших Украину после начала военной спецоперации России. На территорию Польши с начала конфликта въехали 80 тысяч украинских мужчин призывного возраста.