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13:14, 6 сентября 2023Мир

Германия прокомментировала запрос о выдаче военнообязанных Украине

МВД ФРГ: Германия не получала запрос о выдаче военнообязанных Украине

Фото: Alex Babenko / AP

Германия не получала запрос о выдаче военнообязанных граждан Украине, все украинцы в Европейском союзе имеют статус беженцев. Об этом заявил официальный представитель МВД ФРГ Максимилиан Каль, сообщает РИА Новости.

«Нам неизвестно о таком запросе украинского правительства. Мы можем лишь указать на то, что все беженцы имеют единый, закрепленный в законе ЕС статус защиты», — сказал он.

Ранее стало известно, что Польша начала выдавать Киеву мужчин призывного возраста, покинувших Украину после начала военной спецоперации России. На территорию Польши с начала конфликта въехали 80 тысяч украинских мужчин призывного возраста.

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    Семен Александров
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