На Украине выявили больше семи тысяч уклонистов от военной службы

Нацполиция Украины выявила 7,5 тыс. дел военнообязанных с признаками фиктивности

На Украине в ходе обысков военно-врачебных и медико-социальных комиссий всех уровней по всей стране выявили больше семи тысяч фиктивных дел военнообязанных. Об этом сообщил заместитель председателя украинской Национальной полиции Дмитрий Тишлек, пишет ТАСС.

По его словам, Нацполиция провела сотни обысков. В результате было выявлено 7,5 тысячи уклонистов. Тишлек отметил, что в общей сложности было изъято 35 тысяч личных дел военнообязанных. При этом 5,8 тысяч дел отправлено на пересмотр.

Ранее на Украине уклониста поймали на границе с помощью дрона с тепловизором. Мужчина был замечен ночью на границе Украины и Молдавии в Одесской области. После требования остановиться, он начал убегать и спрятался в траве у обочины. Однако камера дрона, оснащенная тепловизором, отлично его видела. Уклониста догнали и задержали.