Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:57, 26 сентября 2023Бывший СССР

На Украине выявили больше семи тысяч уклонистов от военной службы

Нацполиция Украины выявила 7,5 тыс. дел военнообязанных с признаками фиктивности

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

На Украине в ходе обысков военно-врачебных и медико-социальных комиссий всех уровней по всей стране выявили больше семи тысяч фиктивных дел военнообязанных. Об этом сообщил заместитель председателя украинской Национальной полиции Дмитрий Тишлек, пишет ТАСС.

По его словам, Нацполиция провела сотни обысков. В результате было выявлено 7,5 тысячи уклонистов. Тишлек отметил, что в общей сложности было изъято 35 тысяч личных дел военнообязанных. При этом 5,8 тысяч дел отправлено на пересмотр.

Ранее на Украине уклониста поймали на границе с помощью дрона с тепловизором. Мужчина был замечен ночью на границе Украины и Молдавии в Одесской области. После требования остановиться, он начал убегать и спрятался в траве у обочины. Однако камера дрона, оснащенная тепловизором, отлично его видела. Уклониста догнали и задержали.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    США заявили о возможности помогать Украине еще пару недель

    В Башкирии загорелся хлебокомбинат

    Студент разработал симулятор пениса для начинающих хирургов

    Москалькова отреагировала на видео с избиением сыном Кадырова поджигателя Корана

    Названа возможная причина очередного подорожания услуг такси в России

    В Госдуме захотели предоставить студентам бесплатный проезд на транспорте

    Стало известно о появлении новых банкнот в России

    WhatsApp передумал запускать каналы в России из-за риска блокировки

    Российский учитель сел на 12 лет за продажу наркотиков подросткам

    Кадыров рассказал подробности избиения своим сыном сжегшего Коран Журавеля

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости