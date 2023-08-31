На Украине показали процесс отлавливания уклонистов с помощью дрона

На Украине уклониста поймали на границе с помощью дрона с тепловизором

На Украине уклониста поймали на границе с помощью дрона с тепловизором. Об этом в Telegram сообщает издание «Страна.ua».

Мужчина был замечен ночью на границе Украины и Молдавии в Одесской области. После требования остановиться, он начал убегать и спрятался в траве у обочины. Однако камера дрона, оснащенная тепловизором, отлично его видела.

Уклониста догнали и задержали.

Ранее на Украине суд оправдал мужчину, который уклонялся от военной службы. Решение было принято на основании того, что, по мнению судьи, указы президента о мобилизации не были оформлены в соответствии с законодательством.