На Украине суд оправдал уклониста

Суд на Украине оправдал уклониста, признав его мобилизацию незаконной

Суд в Полтавской области Украины оправдал мужчину-уклониста, признав его мобилизацию незаконной. Об этом в Telegram сообщает издание «Страна.ua».

Согласно данным дела, которое рассматривал Зеньковский районный суд, некий неработающий военнообязанный гражданин из Донецкой области обвиняется по статье 336 Уголовного кодекса Украины (уклонение от мобилизации).

Судья посчитал, что указы президента о мобилизации не были оформлены в соответствии с законодательством, а территориальные центры комплектования не имеют права принуждать человека к выполнению военной обязанности.

«Права человека закрепляют и конкретизируют возможность действовать в пределах, установленных его правовым статусом. Так, люди свободны от рождения, никто не имеет права нарушать их естественные права», — говорится в решении суда.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в стране не планируется новой волны мобилизации, так как в ней нет необходимости. Также, по его словам, увеличение планки мобилизации пока не обсуждается.