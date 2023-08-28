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19:44, 28 августа 2023Бывший СССР

На Украине сделали заявление о новой волне мобилизации

Резников заявил, что на Украине нет необходимости объявлять мобилизацию

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Министр обороны Украины Алексей Резников сделал заявление о новой волне мобилизации в стране. По его словам, в настоящее время в ней нет необходимости, передает «РБК-Украина».

«План мобилизации, который был утвержден Верховной радой, еще не выполнен. Нам нет нужды объявлять новую мобилизацию для увеличения численности, у нас еще есть ресурс», — заявил Резников.

Он также отметил, что увеличение планки мобилизации пока обсуждаться не будет.

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