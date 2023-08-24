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18:48, 24 августа 2023Мир

В США заявили о тотальной мобилизации на Украине

Генерал США Петреус: Украина мобилизует силы после провала контрнаступления ВСУ
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Киев намерен провести мобилизацию оставшихся сил после провала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил отставной генерал США в своей колонке для Washington Post.

По мнению генерала, несмотря на поражение на Запорожском направлении, Украина стремится продолжать дальше боевые действия. «Тотальная мобилизация всех слоев общества в стране является свидетельством их намерений», — отметил военный.

Петреус подчеркнул, что результаты летней кампании можно объяснить нехваткой поставляемой Западом военной техники, а также разработкой гибкой системы обороны Россией.

Рвнее стало известно, что американские и украинские чиновники в последние недели ведут спор об изменении тактики для «оживления» контрнаступления ВСУ. Издание указывает, что на повестке обсуждения Вашингтона и Киева стоит изменение характера общевойсковой подготовки, которую США проводили для украинских военнослужащих в рамках подготовки контрнаступления на южном направлении.

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    Максим Габриелян
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