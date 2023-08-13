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19:52, 13 августа 2023Мир

Стало известно о подготовке Запада к наступлению ВСУ в 2024 году

WSJ: Запад начинает готовиться к наступлению ВСУ в 2024 году

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Страны Запада начинают готовиться к тому, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) проведут наступление весной 2024 года. Об этом стало известно газете The Wall Street Journal (WSJ).

Журналисты ссылаются на слова западных политиков и военачальников. Как утверждается, они полагают, что нынешнее наступление украинской армии может продлиться еще много месяцев. В связи с этим Запад начал обсуждать подготовку к затяжному конфликту в республике.

В том же материале WSJ отмечает, что Запад рассчитывал, что нынешнее украинское контрнаступление вынудит Москву сесть за стол переговоров. Западные страны надеялись, что переговорный процесс может быть запущен зимой, однако теперь шансы на такое развитие событий кажутся им небольшими.

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    Варвара Кошечкина
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