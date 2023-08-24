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16:23, 24 августа 2023Мир

Стало известно о попытках США и Украины «оживить» контрнаступление ВСУ

WSJ: Вашингтон и Киев спорят о тактике для оживления контрнаступления ВСУ
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Американские и украинские чиновники последние недели ведут спор об изменении тактики для «оживления» контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

Издание указывает, что на повестке обсуждения Вашингтона и Киева — изменение характера общевойсковой подготовки, которую США проводили для украинских военнослужащих в рамках подготовки контрнаступления на южном направлении.

«Американские военные призывают украинцев вернуться к общевойсковой подготовке, которую они прошли на союзных базах в Европе, сосредоточив свои силы, чтобы попытаться прорвать оборону России и прорваться к Азовскому морю», — отмечает WSJ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о стремлении ВСУ развить контрнаступление. «Посмотрим на результат, верю в наши силы», — сказал украинский лидер, добавив, что «всем хочется в мире быстрее», поэтому украинские силы «работают, как могут».

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    Глеб Бажуткин
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