Зеленский заявил о стремлении ВСУ развить контрнаступление

Зеленский заявил, что ВСУ будут стараться развить контрнаступление

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о стремлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) развить контрнаступление на пресс-конференции, которую транслировал телеканал «Рада».

«Касаемо контрнаступления. Посмотрим на результат, верю в наши силы», — сказал Зеленский. По его словам, «всем хочется в мире быстрее», поэтому украинские силы «работают, как могут».

Ранее Владимир Зеленский признал, что сделал достаточно ошибок за полтора года с начала специальной военной операции. Также он назвал контрнаступление очень сложным. При этом он не назвал конкретные участки, на которых, по его словам, контрнаступление приносит результаты.