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21:18, 23 августа 2023Бывший СССР

Зеленский заявил о стремлении ВСУ развить контрнаступление

Зеленский заявил, что ВСУ будут стараться развить контрнаступление
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о стремлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) развить контрнаступление на пресс-конференции, которую транслировал телеканал «Рада».

«Касаемо контрнаступления. Посмотрим на результат, верю в наши силы», — сказал Зеленский. По его словам, «всем хочется в мире быстрее», поэтому украинские силы «работают, как могут».

Ранее Владимир Зеленский признал, что сделал достаточно ошибок за полтора года с начала специальной военной операции. Также он назвал контрнаступление очень сложным. При этом он не назвал конкретные участки, на которых, по его словам, контрнаступление приносит результаты.

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    Марина Совина
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