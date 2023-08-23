Зеленский оценил свою работу за полтора года

Глава Украины Зеленский заявил, что сделал достаточно ошибок за полтора года

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что сделал достаточно ошибок за полтора года с начала специальной военной операции. Главу государства цитирует ТАСС.

Во время пресс-конференции украинского президента попросили назвать его главную ошибку и главную победу. «Не могу. Потому что победы главной моей нет, а ошибок было достаточно», — ответил Зеленский, не уточнив, какие именно ошибки он имеет в виду.

Ранее Зеленский оценил контрнаступление, назвав его очень сложным. «Мы видим, на каких направлениях идем вперед, но нам очень сложно, тысячи мин», — заявил глава государства. При этом он не назвал конкретные участки, на которых, по его словам, контрнаступление приносит результаты.

Президент уточнил, что военные ежедневно докладывают ему о тенденции, согласно которой Вооруженные силы Украины (ВСУ) «двигаются вперед понемногу, но тем не менее направление правильное».