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20:35, 23 августа 2023Бывший СССР

Зеленский оценил свою работу за полтора года

Глава Украины Зеленский заявил, что сделал достаточно ошибок за полтора года

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что сделал достаточно ошибок за полтора года с начала специальной военной операции. Главу государства цитирует ТАСС.

Во время пресс-конференции украинского президента попросили назвать его главную ошибку и главную победу. «Не могу. Потому что победы главной моей нет, а ошибок было достаточно», — ответил Зеленский, не уточнив, какие именно ошибки он имеет в виду.

Ранее Зеленский оценил контрнаступление, назвав его очень сложным. «Мы видим, на каких направлениях идем вперед, но нам очень сложно, тысячи мин», — заявил глава государства. При этом он не назвал конкретные участки, на которых, по его словам, контрнаступление приносит результаты.

Президент уточнил, что военные ежедневно докладывают ему о тенденции, согласно которой Вооруженные силы Украины (ВСУ) «двигаются вперед понемногу, но тем не менее направление правильное».

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    Варвара Кошечкина
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