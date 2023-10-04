Украина озадачилась возращением за рубеж военнообязанных

Глава МВД Украины Клименко: Киев пытается вернуть уехавших военнообязанных

Киев пытается найти юридические механизмы для возвращения и наказания военнообязанных, которые незаконно выехали за рубеж. Проблемой озадачилось Министерство внутренних дел (МВД) Украины, сообщил глава ведомства Игорь Клименко в интервью изданию «Украинская правда».

«Мы проводим дискуссии по юридическим нормам, которые должны справедливость — и моральную, и юридическую — привести воедино. Те, кто выехал за границу, нарушили закон, потому что выехали нелегально», — заявил министр.

При этом он назвал «другой историей» выезд за границу для командировки или обучения. «Государство ищет золотую середину, чтобы вернуть их в страну», — сказал Клименко.

Ранее Национальная полиция Украины сообщила, что в ходе обысков военно-врачебных и медико-социальных комиссий всех уровней по всей стране выявили больше 7000 фиктивных дел военнообязанных.