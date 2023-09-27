На Украине узнали об уголовном преследовании главкома ВСУ. Что известно о «деле Залужного»?

На Украине допросили главкома Залужного по делу о сдаче части Херсонской области

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный может стать фигурантом уголовного дела из-за потери части Херсонской и Запорожской областей в прошлом году. Об угрозе уголовного преследования главкома сообщает украинская служба «Би-би-си» со ссылкой на источники.

Отмечается, что следствие по делу, прозванному как «дело Залужного», уже идет полтора года, а самого главкома якобы вызывали на допрос. Официальные источники не подтверждают эту информацию. На данный момент Залужный не имеет в деле какого-либо официального статуса, но СМИ не исключают, что он может появиться в будущем.

По данным «Би-би-си», в рамках дела уже ведутся допросы представителей военного командования и гражданских властей.

Мы знаем, есть такое дело, там фигурируют военные. Надо выяснить, почему мосты не были взорваны. (...) Есть устав ВСУ, военные должны были действовать по этому уставу Источник «Би-би-си» в офисе президента Украины

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Реакция офиса Зеленского

Однако официальный Киев отрицает причастность Залужного к какому-либо уголовному делу. Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Сергей Лещенко опроверг слухи.

По его словам главком ВСУ ни в одном деле не проходит ни в статусе свидетеля, ни тем более подозреваемого или обвиняемого.

Это тотальный вымысел. Залужный не допрашивался в качестве свидетеля Сергей Лещенко Советник главы офиса Владимира Зеленского

При этом Лещенко обратил внимание, что на Украине нет уголовных дел против лиц, вместо них запускаются производства, «в которых личности фигурируют как свидетели, подозреваемые или обвиняемые».

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Конфликт в контексте выборов?

Ранее в разговоре с «Лентой.ру» политолог Дмитрий Журавлев заявил, что в случае проведения президентских выборов на Украине в 2024 году победу, помимо Владимира Зеленского, может одержать и Валерий Залужный.

Политолог отметил, что крайне сложно говорить об альтернативных кандидатах на президентский пост, особенно о кандидатах-политиках: во время военного конфликта политическая элита фактически исчезла, уступив место военным. Из них самым популярным, по мнению Журавлева, является главком ВСУ.