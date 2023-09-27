В офисе Зеленского опровергли причастность главкома ВСУ к уголовному делу

Советник главы офиса Зеленского Лещенко: уголовного дела против Залужного нет

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный не причастен к уголовному делу. Информацию опроверг советник главы офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко в своем Telegram-канале.

«Валерий Залужный ни в одном деле не проходит ни в одном из этих статусов ни свидетеля, ни тем более подозреваемого или обвиняемого. Это тотальный вымысел. Залужный не допрашивался в качестве свидетеля», — написал он.

По его словам, на Украине нет уголовных дел против лиц, вместо них запускаются производства, «в которых личности фигурируют как свидетели, подозреваемые или обвиняемые».

Ранее украинская служба «Би-би-си» сообщила, что Залужный может стать фигурантом уголовного дела из-за потери юга страны. Издание сообщило, что дело идет полтора года, а главкома уже вызывали на беседу со следователями.