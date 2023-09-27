Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:52, 27 сентября 2023Бывший СССР

В офисе Зеленского опровергли причастность главкома ВСУ к уголовному делу

Советник главы офиса Зеленского Лещенко: уголовного дела против Залужного нет

Фото: Gleb Garanich / Pool / AP

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный не причастен к уголовному делу. Информацию опроверг советник главы офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко в своем Telegram-канале.

«Валерий Залужный ни в одном деле не проходит ни в одном из этих статусов ни свидетеля, ни тем более подозреваемого или обвиняемого. Это тотальный вымысел. Залужный не допрашивался в качестве свидетеля», — написал он.

По его словам, на Украине нет уголовных дел против лиц, вместо них запускаются производства, «в которых личности фигурируют как свидетели, подозреваемые или обвиняемые».

Ранее украинская служба «Би-би-си» сообщила, что Залужный может стать фигурантом уголовного дела из-за потери юга страны. Издание сообщило, что дело идет полтора года, а главкома уже вызывали на беседу со следователями.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    Крупнейшая криптовалютная биржа уйдет из России

    Правительство Армении назвало число прибывших страну переселенцев из Карабаха

    В Запорожской области задержали диверсантов и нашли схрон с оружием

    Захарова обвинила США и Великобританию в организации атаки на Севастополь

    Жители Москвы и области смогут купить китайское авто на Ozon

    Ирина Шейк восхитила фанатов фото в кружевном нижнем белье

    Россиянин стал миллионным туристом на Шри-Ланке

    Польша назвала занозой жалобу Украины в ВТО

    Обозревателю МИА «Россия сегодня» подкинули под дверь свиную голову

    Россияне записали 11-летнего сына в тероборону

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости