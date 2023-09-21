Стало известно об угрозе уголовного преследования главкома ВСУ

СМИ: главком ВСУ Залужный может стать фигурантом дела из-за потери юга Украины

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный может стать фигурантом уголовного дела из-за потери юга страны. Об угрозе уголовного преследования главкома сообщает украинская служба Би-би-си со ссылкой на источники.

Как стало известно журналистам, следствие по делу, которое в узких политических кругах называют «делом Залужного», идет полтора года, а главкома уже вызывали на беседу со следователями (хотя официальных подтверждений этому нет). Пока у Залужного нет процессуального статуса, однако в СМИ не исключают, что он может появиться.

Также уточняется, что в скором времени по этому делу могут быть предъявлены первые обвинения. Как сообщает Би-би-си, в настоящий момент идут допросы, в том числе представителей военного командования и гражданских властей.

«Мы знаем, есть такое дело, там фигурируют военные. Надо выяснить, почему мосты не были взорваны. (...) Есть устав ВСУ, военные должны были действовать по этому уставу. Не президент должен давать команду "взрывайте мосты", военные должны это сделать, исходя из той обстановки, которая была на месте. Следствие должно разобраться», — сообщил источник «Би-би-си» в офисе президента Украины.

Ранее сообщалось, что на Украине назревает конфликт между военными и офисом президента страны Владимира Зеленского из-за неудач Киева на линии фронта. В команде президента считают необходимым остановиться и начать подготовку к обороне, в ВСУ — что нужно продолжать контрнаступление.