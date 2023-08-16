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12:16, 16 августа 2023Бывший СССР

В США заявили о конфликте между ВСУ и офисом Зеленского из-за неудач на фронте

Newsweek: на Украине зреет раскол между Зеленским и ВСУ из-за неудач на фронте

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

На Украине назревает конфликт между военными и офисом президента страны Владимира Зеленского из-за неудач Киева на линии фронта, сообщает американское издание Newsweek со ссылкой на источники в правящих кругах Киева.

По словам одного из неназванных бюрократов, в команде Зеленского предпочитают остановиться на достигнутом и начать подготовку к ожидаемому наступлению России осенью и зимой.

Украинские генералы же, в частности главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, напротив, считают необходимым продолжать наступление.

«Есть ощущение, что военные ввели их в заблуждение относительно того, насколько успешно пройдет наступление, предоставив чрезмерно радужные оценки. И они недовольны этим», — рассказал источник издания о восприятии ситуации в офисе Зеленского.

Ранее директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин сообщил, что военное командование Украины совершило ряд ошибок, и выбранная ими тактика привела к провалу контрнаступления.

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    Алевтина Запольская
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