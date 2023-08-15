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06:01, 16 августа 2023Бывший СССР

Названы основные ошибки ВСУ при контрнаступлении

Политолог Кашин: тактика контрнаступления ВСУ была ошибкой и привела к провалу
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Presidential Office Of Ukraine / Keystone Press Agency

Военное командование Украины совершило ряд ошибок, и выбранная ими тактика привела к провалу контрнаступления. Об этом рассказал «Ленте.ру» политолог, директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

По словам эксперта, основные ошибки были совершены при планировании операции. ВСУ руководствовались предыдущим опытом наступления на небольшие воинские соединения, когда один российский батальон мог прикрывать десятки километров. Однако к началу контрнаступления российская оборона претерпела значительные изменения.

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«Оборона была тщательно подготовлена, выстроены укрепления, улучшилось оснащение войск. Серьезно изменилось и численное соотношение сил. (...) Была проведена работа над ошибками», — пояснил Кашин.

Политолог также считает, что ВСУ изначально переоценили свои возможности и не имели достаточно солдат, чтобы провести такую операцию. Кроме того, у украинской стороны еще до начала контрнаступления начали нарастать потери, стало труднее накапливать необходимую технику, однако на подготовку у Киева уже не оставалось времени из-за давления Запада.

«Запад требует результатов. Военные вынуждены наступать, и они используют те методы и инструменты, которые у них есть», — сказал эксперт.

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщала, что Запад рассчитывал на запуск переговорного процесса с Россией по украинскому вопросу зимой, однако провал контрнаступления ВСУ делает этот сценарий маловероятным.

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