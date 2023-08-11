Россия начала наступление на купянском направлении. Как оно изменит ход спецоперации?

ВС РФ начали наступление в районе Купянска в Харьковской области

Российские войска начали наступление в районе Купянска Харьковской области Украины. О проблемах Вооруженных сил Украины (ВСУ) на этом участке фронта написал немецкий журнал Der Spiegel.

Минобороны России с начала августа сообщает об успехах Вооруженных сил (ВС) РФ на купянском направлении в Харьковской области. 7 августа заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр назвала купянское направление самой горячей точкой на фронте.

Украинские власти начали эвакуацию местных жителей

Глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов допустил, что власти могут провести обязательную эвакуацию населения с принудительной эвакуацией детей из 53 населенных пунктов Купянского района, расположенных вблизи зоны боевых действий.

По предварительным данным, мера затронет более 11 тысяч человек, в том числе 600 детей. Всех обещают обеспечить временным жильем на более безопасных территориях. Синегубов подчеркнул, что процесс эвакуации продолжается на постоянной основе.

Сражение будет разворачиваться на невыгодных для украинской стороны условиях

По словам военного эксперта Евгения Норина, сейчас ВСУ приходится перебрасывать резервы через Оскол, и это позволяет российским войскам создать для них трудности в снабжении. При этом руководство страны вряд ли пойдет на отступление. «Украинская сторона в любом случае будет цепляться за Купянск по политическим соображениям», — сказал Норин в беседе с «Лентой.ру».

Они не смогут сказать, что два месяца вели давно ожидаемое и заранее прославленное контрнаступление, а итогом его стала сдача не самого маленького города Евгений Норин военный эксперт

Эксперт привел аналогию с боями за Артемовск (украинское название — Бахмут), когда политические соображения также пересилили военные и ВСУ понесли тяжелые потери. «Это хорошо [для российских сил], когда противник вынужден удерживать до последнего неудобную для него позицию», — говорит Норин.

Успех под Купянском дает ВС РФ выход на оперативный простор

Как объяснил Норин, Купянск перехватывает переправу через реку Оскол. «Пусть на карте она выглядит бледной немочью, но это вполне себе водная преграда — техника через нее не проходит, и нужен плацдарм», — сказал он. Если российская армия получит этот плацдарм, то, по его словам, дальше образуются два направления действий: выход в тыл Харькова и выход в тыл украинской группировке в Славянско-Краматорской агломерации.

На линии этого выстрела целая толпа зайцев Евгений Норин военный эксперт

Норин заявил, что Харьков — второй по величине город Украины, а Славянск — центр крупной промышленно развитой агломерации. Последний обладает большим символическим значением, так как именно в Славянске начиналось восстание в Донбассе в 2014 году. Поэтому решение обеих этих задач крайне важно для российской стороны, полагает эксперт.

Операция окажет влияние на другие участки фронта

Кроме того, по словам Норина, наступление оказывает косвенное давление на украинские войска в Запорожье и под Артемовском, так как резервы придется перебрасывать под Купянск. «Это может означать окончательную остановку украинского наступления», — сказал он. По его прогнозу, чем удачнее развивается ситуация под Купянском, тем быстрее ВСУ будут вынуждены бросать резервы для его парирования.

Украине придется бросать в бой больше слабо обученных и плохо вооруженных войск, которые будут перемалываться на невыгодных для нее условиях Евгений Норин военный эксперт

Норин считает, что у Украины есть резервы для переброски под Купянск, однако остаются серьезные вопросы к качеству их обучения и наличия у них достаточного количества техники. «Огромное количество западной техники было потеряно на противотанковых минах в Запорожье. На линии огня оказались прошедшие обучение на Западе бригады», — напомнил эксперт. По его мнению, удачная операция под Купянском важна не только сама по себе, но и в контексте общего ослабления украинских сил.