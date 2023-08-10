Стало известно о проблемах ВСУ на двух направлениях

Der Spiegel заявил о проблемах ВСУ на южных и восточных направлениях фронта

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) сталкиваются с трудностями в ходе конфликта с Россией. Об этом написал немецкий журнал Der Spiegel.

Журналисты заявили о проблемах ВСУ на двух направлениях фронта — южном и восточном.

«Украинская армия сталкивается с сильными ударами российских войск на многих участках фронта на востоке и юге. Были названы участки фронта Купянск, Лиман, Бахмут, Авдеевка, Марьинка и Шахтерск», — отмечается в публикации.

Ранее в Харьковской области рассказали о продвижении российских военных на купянском направлении. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев подчеркнул, что до Купянска остались считаные километры. «Я уверен, что в ближайшее время выровняется линия фронта для масштабного наступления на Харьков», — заключил он.