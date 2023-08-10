В Харьковской области рассказали о продвижении ВС РФ на купянском направлении

ВГА Харьковской области: ВС России осталось несколько километров до Купянска

Российские силы занимают позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) и постепенно выравнивают линию обороны на купянском направлении. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев, передает «Соловьев. Live».

Он отметил, что до Купянска остались считаные километры. Ганчев добавил, что украинская армия пытается вести наступление, но получает решительный отпор. Глава ВГА указал на хорошую динамику продвижения российской армии. «Я уверен, что в ближайшее время выровняется линия фронта для масштабного наступления на Харьков», — подчеркнул он.

Минобороны России с начала августа сообщает об успехах Вооруженных сил (ВС) РФ на купянском направлении в Харьковской области.