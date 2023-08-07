Минобороны заявило об отражении 12 контратак ВСУ на купянском направлении

Минобороны: на купянском направлении ВС России отразили 12 контратак ВСУ

Российские военнослужащие отразили 12 контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По информации оборонного ведомства, противник предпринял попытки атаковать позиции Вооруженных сил (ВС) России близ Синьковки Харьковской области и Новоселовки и Стельмаховки Луганской народной республики (ЛНР). Провести контратаку в населенных пунктах предприняли подразделения 14-й, 32-й и 67-й механизированных бригад ВСУ.

Помимо этого, российские военные ударили по скоплениям живой силы украинских войск в районе Купянска, Котляровки и Берестового в Харьковской области. Там ВСУ потеряли до 110 военных.

Такое заявление Минобороны сделало на фоне продвижения российских военных на купянском направлении в ходе проведения СВО. На одном этом направлении продвижение составило до трех километров вглубь и на 11 километров по фронту.