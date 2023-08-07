Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:08, 7 августа 2023Россия

Минобороны заявило об отражении 12 контратак ВСУ на купянском направлении

Минобороны: на купянском направлении ВС России отразили 12 контратак ВСУ
СюжетМинобороны:

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские военнослужащие отразили 12 контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По информации оборонного ведомства, противник предпринял попытки атаковать позиции Вооруженных сил (ВС) России близ Синьковки Харьковской области и Новоселовки и Стельмаховки Луганской народной республики (ЛНР). Провести контратаку в населенных пунктах предприняли подразделения 14-й, 32-й и 67-й механизированных бригад ВСУ.

Помимо этого, российские военные ударили по скоплениям живой силы украинских войск в районе Купянска, Котляровки и Берестового в Харьковской области. Там ВСУ потеряли до 110 военных.

Такое заявление Минобороны сделало на фоне продвижения российских военных на купянском направлении в ходе проведения СВО. На одном этом направлении продвижение составило до трех километров вглубь и на 11 километров по фронту.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Шейкина
    Обсудить
    Последние новости

    Российские войска продвинулись на несколько километров на одном направлении СВО

    На Украине задержали следившую за передвижениями Зеленского женщину

    В Киеве назвали единственный «фундамент» для мирных переговоров

    «Зенит» представил впервые опубликованную песню «Короля и Шута» 2010 года

    В российском городе возмутились скульптурой и отломили ей половой орган

    Мятежники Нигера рассказали о подготовке вторжения в их страну

    Часть российского города осталась без света из-за жары

    Шольцу предложат место для переговоров России и Украины

    Российский «аналог» Uniqlo займет места ушедших иностранных брендов

    Минобороны заявило о пресечении деятельности ДРГ ВСУ в Запорожской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости