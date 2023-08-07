Российские войска продвинулись на несколько километров на одном направлении СВО

МО РФ: на купянском направлении войска России продвинулись на три километра

Российские войска продвинулись на несколько километров на купянском направлении в ходе проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны (МО) России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Как уточнил представитель МО, на одном этом направлении продвижение составило до трех километров вглубь и на 11 километров по фронту.

Конашенков добавил, что продвижение на этом участке боевых действий позволило российским войскам улучшить свое положение в районе населенных пунктов Ольшана и Першотравневое, расположенных в Харьковской области.

В боях на купянском направлении принимали участие штурмовые отряды западной группировки войск.

Днем ранее Минобороны России также отчитывалось об улучшении положения российских войск на этом направлении.