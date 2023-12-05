Пресс-секретарь Песков заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной

Москва сохраняет готовность к переговорам с Киевом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Президент неоднократно говорил, что главное для нас — достичь наших целей [по украинскому кризису]. И конечно, преимущественно мы предпочитали бы это делать политико-дипломатическими средствами», — пояснил он.

Представитель Кремля также напомнил о прерванном переговорном процессе, отметив, что украинские власти сами признали, что это было сделано по указке Лондона.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

Последние очные переговоры российской и украинской делегаций прошли во дворце Долмабахча в Стамбуле 29 марта 2022 года. 22 мая того же года о замораживании переговорного процесса заявлял глава делегации Москвы Владимир Мединский. Он сообщил, что российская сторона никогда не отказывалась от переговоров на высшем уровне.