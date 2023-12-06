В России назвали единственный способ закончить конфликт на Украине

Сенатор Климов: страны НАТО должны возместить РФ ущерб от поставок оружия ВСУ

Страны НАТО должны возместить России моральный и материальный ущерб от поставок оружия и наемников Украине, от санкций и арестов российских активов, считает заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. В разговоре с «Лентой.ру» сенатор назвал единственный вариант завершения конфликта на Украине.

«По моему личному мнению, единственный способ закончить этот конфликт — это выполнить все цели специальной военной операции и максимально учесть предложение, сделанное Российской Федерацией еще в декабре 2021 года, связанное с обеспечением безопасности на европейском континенте. При этом надо обязательно принимать во внимание новые данности, в том числе и состав субъектов Российской Федерации, который зафиксирован в Конституции», — заявил он.

Все остальное, по словам Климова, дело дипломатов, представляющих интересы сторон.

Также необходимо обсудить, каким образом страны НАТО возместят нам ущерб от того, что они там вытворяли. Потому что если кто-то думает, что это не часть конфликта, то они ошибаются. Это часть конфликта Андрей Климов зампред комитета Совета Федерации по международным делам

«Мир не крутится вокруг Украины и вокруг нынешней киевской власти. Понесен серьезный ущерб. Это все надо компенсировать. Кстати сказать, серьезный ущерб нанесен и народу Украины теми, кто этот конфликт делал и развивал. Кто-то должен и за это ответить», — заключил сенатор.

Ранее бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что закончить конфликт можно только глобальными переговорами между Западом и Россией и установлением новых правил игры в Европе.

