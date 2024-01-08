Французский полковник де Йонг заявил, что в феврале у ВСУ закончатся боеприпасы

Вооруженные силы Украины (ВСУ) израсходуют последние остатки боеприпасов в течение месяца, заявил французский полковник в отставке, специалист по геополитике Пер де Йонг в эфире телеканала TV5 Monde.

По его словам, обе армии сейчас стремятся к стабилизации фронта и стратегическим ударам, но для этого нужны соответствующие возможности.

«Я считаю, что у ВСУ осталось боеприпасов примерно на месяц, что для украинцев слишком мало, потому что месяц дает время до середины февраля, а в середине февраля будет разгар зимы», — подчеркнул он. Поковник предрек Киеву нехватку боеприпасов.

Военный считает, что у Украины заканчиваются военные и моральные силы. Страна все сильнее зависит от США, уверен он.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что западным странам выгодно поставлять оружие Украине, поскольку они на этом зарабатывают.