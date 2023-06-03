В России назвали условие прекращения поставок западного оружия Украине

Депутат Журова: Запад будет поставлять оружие Украине, пока зарабатывает на этом

Западным странам выгодно поставлять оружие Украине, поскольку они на этом зарабатывают, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. В разговоре с «Лентой.ру» она назвала условие прекращения снабжения техникой Киева союзниками.

По мнению депутата, они остановят передачу вооружения Украине, только когда будут готовы принять российские условия завершения конфликта.

«Когда сядут за стол переговоров и поймут. Мы же Крым не собираемся отдавать, а там условие, чтобы Крым отдать и новые присоединившиеся [к России] территории. Когда договоримся на этот счет, тогда и боевые действия все закончатся. Надо сесть за стол переговоров, никак иначе», — сказала парламентарий.

Они пока на этом зарабатывают и пока не перестанут [поставлять Украине оружие]. У них свои договоренности с Украиной и свои виды на Россию Светлана Журова депутат Госдумы

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель рассказал, как украинский кризис можно завершить за несколько недель. Он считает, что это станет возможным, если союзники Украины остановят поставки военной помощи.

«Я знаю, как завершить войну на Украине. Это очень легко. Мы прекращаем военную поддержку Украины, и война закончится через несколько недель», — поделился мнением он.

В то же время он уточнил, что такое решение зависит от того, насколько важен исход конфликта. «Если это важно, тогда мы не можем прекратить военную поддержку Украины, потому что мы не хотим мира, который станет миром капитуляции, мира, который сделает Украину второй Белоруссией», — заключил политик.