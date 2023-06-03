Боррель назвал условие для завершения кризиса на Украине за несколько недель

Боррель предрек окончание кризиса на Украине за несколько недель без военной помощи Запада

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель рассказал, при каком условии кризис на Украине может завершиться за несколько недель. Его слова приводит ТАСС.

В ходе выступления на форуме «Шангри-Ла диалог» в Сингапуре Боррель назвал условие для окончания кризиса на Украине за несколько недель и заявил, что это произойдет при отказе от военной помощи Запада.

«Я знаю, как завершить войну на Украине. Это очень легко. Мы прекращаем военную поддержку Украины, и война закончится через несколько недель», — предрек он.

При этом глава евродипломатии задумался об исходе конфликта. По его словам, если итоги кризиса важны, то Запад не может прекратить военные поставки Киеву, поскольку страны не хотят мира капитуляции, который превратит «Украину во вторую Белоруссию». Боррель подчеркнул, что важен не сам факт завершения конфликта, а его результаты. Западные страны продолжат поставлять Киеву оружие, поскольку стремятся к миру на территории республики.

Ранее Боррель озвучил условие для мирных переговоров России и Украины. По его мнению, Москва не согласится на диалог, пока не одержит победу.