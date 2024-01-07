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13:19, 7 января 2024Интернет и СМИ

На Западе предрекли скорое прекращение поддержки Украины со стороны США

Немецкий журналист Репке: поддержка Украины со стороны США вот-вот рухнет

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Поддержка Украины со стороны США вот-вот рухнет, заявил немецкий журналист Юлиан Репке. О том, что помощь Вашингтона Киеву может иссякнуть в ближайшее время, он написал в соцсети Х (ранее — Twitter).

Вашингтон может поменять свое отношение к Украине еще до выборов президента США, запланированных на ноябрь 2024 года, отметил Репке. Опасность выборов для Украины он связал с возможным возвращением в Белый дом экс-президента США Дональда Трампа.

Колебания США в вопросе поддержки Украины развязывают руки России, позволяя Кремлю разрабатывать новые планы в контексте украинского конфликта, считает журналист. «Самые смелые мечты [президента России Владимира] Путина сбываются», — резюмировал Репке.

Ранее в США назвали последствия прекращения западной военной помощи. Газета The Wall Street Journal указала, что в этом случае у Киева останется два варианта действий. Один из них подразумевает снижение бюджетных трат, другой заключается в запуске печатного станка, говорится в статье издания.

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      Алан Босиков
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